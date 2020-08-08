Çete üyeleri, Maske takın diye uyarıda bulunan dükkan sahibini beyzbol sopasıyla dövdüler

Fransa'nın başkenti Paris'in kuzeyindeki bir kasaba olan Soisy-sous-Montmorency'de meydana gelen olayda, 44 yaşındaki çamaşırhane sahibi Augustin M, dükkandan içeri giren bir kişiye maske takması konusunda uyarı yapınca sözlü tartışma çıktı. Sözlü bir tartışmadan sonra sinirlenen kişi, dışarı çıkıp üç arkadaşını da çağırdı. Ellerinde beyzbol sopasıyla Augustin M'ye saldıran çete, zavallı adamı hastanelik etti.

PARİS POLİSİ OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Augustin M, saldırı sonrası hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis çete üyelerinin yakalanması için soruşturma başlattı.