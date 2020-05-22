Fransa'da liglerin sonlandırılmasına karşı yapılan itirazı mahkeme reddetti ve tescili resmileştirdi
Fransız mahkemeleri, koronavirüs pandemisi nedeniyle Fransa Futbol Federasyonu tarafından sona erdirilen Ligue 1'in sonucuna itiraz eden Lyon, Amiens ve Toulouse'un uygulamayı durdurma kararını reddetti. Ligin sonucu, mahkemeler tarafından tescil edildi.
22.05.2020 23:05 | Son Güncelleme: 23.05.2020 11:18
Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle futbol liglerinin sonlandırılması kararının iptaline ilişkin mahkemeye yapılan itiraz reddedildi.
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LİGİN TESCİLİ RESMİLEŞTİ
Profesyonel Futbol Ligi'nden (LFP) yapılan açıklamada, Olympique Lyon, Amiens ve Toulouse kulüplerinin itirazlarının Paris İdare Mahkemesi tarafından reddedildiği belirtildi. Mahkeme kararı sonrası ligin tescili resmileşti.
Ligue 1 lideri Paris Saint-Germain (PSG), 2019-2020 sezonunun tesciliyle şampiyon ilan edilirken, son iki sırada bulunan Amiens ve Toulouse ise küme düşürülmüştü.