Avrupa'da ikinci dalga alarmı! Vaka sayıları katlanarak artıyor

Koronavirüs salgınının en çok etkili olduğu Avrupa ülkelerinden Fransa, İtalya ve İspanya'da vaka ve ölüm sayıları hızla artıyor.Fransa'da Kovid-19 vaka sayısında son 3 ayın rekoru kırılarak 24 saatte 5 bin 429 yeni hasta tespit edildi. İtalya'da da yeni tip koronavirüs salgınında son 24 saatte 1367 yeni vaka kaydedildi. İspanya'da ise vaka sayısı düne göre 3 bin 594 arttı.

FRANSA'DA VAKALAR SON 3 AYIN REKORUNU KIRDI

Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 5 bin 429 Kovid-19 vakası tespit edildiği bildirildi. Bu sayının salgında son 3 ayda en yüksek günlük vaka sayısı olduğuna dikkat çekilirken, toplam vaka sayısının 253 bin 587'ye ulaştığı ifade edildi. Son 24 saatte hayatını kaybedenlerin ve hastanede tedavi edilenlerin sayısı ise paylaşılmadı.

Dün 4 bin 600 kişinin hastanede tedavi edildiği, 410 kişinin ise yoğun bakımda olduğu aktarılmıştı. Ayrıca 22 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısının 30 bin 544'e yükseldiği ifade edilmişti.

Fransa Başbakanı Jean Castex salgındaki bilançoya yönelik yaptığı açıklamada, "Devletin her şeye yetişebileceğini hiç düşünmedim. Devletin sorumluluk payı var ama herkesin salgına karşı mücadelede kendini sorumlu hissetmesi gerekiyor" dedi.

İTALYA

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 2 gündür 1000'in altında seyreden günlük yeni vaka sayısı, bugün yine 1000'in üzerine çıktı.

Son 24 saatte 1367 yeni vaka kaydedilirken, toplam Kovid-19 bulaşmış kişi sayısı 262 bin 540'a yükseldi.

Ülkede son günlere nazaran bugün günlük ölü sayısı da çift hanelere ulaştı ve son 24 saatte 13 kişi hayatını kaybetti. Şubattan bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı 35 bin 458'e yükseldi.

İtalya'da halihazırda aktif Kovid-19 hasta sayısı 20 bin 753'e çıktı.

İyileşen sayısı da 314 artışla 206 bin 329'a ulaştı.

SARDİNYA ADASI SALGININ YENİ MERKEZİ OLDU

Ülkenin batısındaki Sardinya Adası yazdan önce salgının en az görüldüğü yerlerden biriyken, son günlerde yeni vakaların tatillerini burada geçirenlerden çıkması dikkati çekti.

İtalyan ANSA haber ajansı da ülkede Kovid-19'un ikinci dalgasının turist akınına uğrayan Sardinya'dan çıktığını yazarken, adanın kuzeyindeki dünyaca ünlü isimlerin de uğrak yeri olan Costa Smeralda'da pek çok yerin kapanmak zorunda kaldığı belirtildi.

Buradaki yerlerden olan ve 17 Ağustos'ta kapatılan "Billionaire" isimli mekanda 63 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı, mekanın sahibi İtalya'nın sayılı zenginlerinden iş insanı Flavio Briatore'nin de Kovid-19'a yakalandığı basına yansıdı.

Briatore ile yakın zamanda bir araya gelen eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin testinin negatif çıktığı bildirilirken, Serie A takımlarından Bologna Teknik Direktörü Sinisa Mihajlovic'in ise testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.

İSPANYA

Sağlık Bakanlığı, dün 412 bin 553 olarak açıkladığı toplam vaka sayısını bugün 3 bin 594 artışla 419 bin 849 olarak güncellendi.

Ülkede vakaların en yoğun görüldüğü başkent Madrid ve güneydeki Endülüs bölgesinde yeni vaka sayılarının hızlı artış göstermesi dikkati çekti.

Kovid-19'dan son 7 günde 129 kişinin hayatını kaybettiği ve salgından ölenlerin toplam 28 bin 971'e ulaştığı kaydedildi.

Diğer yandan ülkede son 7 günde Kovid-19 nedeniyle hastanede tedavi gören 1514 hasta olduğu ve bunlardan 102'sinin yoğun bakımda bulunduğu bildirildi.