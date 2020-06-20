Fransa'da 11 Temmuz'dan itibaren maçlara seyirci alınacak

Dünya genelinde koronavirüs salgınının yaşandığı bu günlerde Fransa'dan futbol adına önemli bir gelişme yaşandı.

Fransa hükümetinden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle stadyumlara seyirci alınması konusunda çıkarılan yasağın 11 Temmuz'dan itibaren kademeli olarak kaldırılacağı belirtildi.

İLK OLARAK 5 BİN TARAFTARA İZİN VERİLECEK

Buna göre, ilk etapta maksimum 5 bin taraftar, müsabakaları stadyumdan canlı olarak takip edilebilecek. 23 Ağustos'ta başlayacak 2021-2022 sezonu Fransa Ligue 1 seyirci alınıp alınmayacağı konusu ise temmuz ortasında yapılacak değerlendirmenin ardından karara bağlanacak.

Fransa'da salgın nedeniyle 2019-2020 sezonu sonlandırılırken, Ligue 1 lideri Paris Saint-Germain (PSG) şampiyon ilan edilmişti.