21 yaşındaki genç, fotoğraf çektirmek için çıktığı 150 metrelik tepeden düşerek hayatını kaybetti
Siirt'te fotoğraf çektirmek isteyen 21 yaşındaki Turgay Çalış, Rasıl Hacar Tepesi'ne çıktı. Dengesini kaybederek 150 metreden aşağı düşen Çalış, olay yerinde hayatını kaybetti.
Siirt'te, koronavirüs önlemleri kapsamında ziyarete kapatılan Rasıl Hacar Tepesi'nde telleri aşıp, yasak bölgede fotoğraf çektirmek isterken aşağı düşen 21 yaşındaki Turgay Çalış yaşamını yitirdi.
KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ NEDENİYLE ZİYARETE KAPATILMIŞTI
Olay, öğleden sonra 'delikli taş' olarak bilinen Rasıl Hacar Tepesi'nde meydana geldi. Koronavirüse tedbirleri nedeniyle ziyarete kapatılan tepeye gelen Turgay Çalış, telleri aşıp, Botan Vadisi'ne karşı fotoğraf çektirmek istedi.
KAYALIK ALANA DÜŞEREK, HAYATINI KAYBETTİ
Yasak bölgede dengesini kaybeden Çalış, 150 metre yükseklikten kayalık alana düştü. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu düştüğü yerde Çalış'ın cansız bedenine ulaştı.
Turgay Çalış'ın cesedi, kayalık bölgeden alınıp, otopsi için Siirt Devlet Hastanesi morguna götürüldü.