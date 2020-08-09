Deniz kenarında fotoğraf çektirmek isterken akıntıya kapılan bir kişi boğuldu
Çanakkale'de, deniz kenarında fotoğraf çektirmek isterken dalgaların etkisiyle akıntıya kapılan bir kişi boğularak hayatını kaybetti.
09.08.2020 19:26 | Son Güncelleme: 09.08.2020 20:54
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde deniz kenarında fotoğraf çektirmek isterken akıntıya kapılan bir kişi boğuldu.
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Ezine ilçesi Kumburun köyü sahilinden denizde bir kişi fotoğraf çektirmek isterken dalgaların etkisiyle akıntıya kapıldı. Akıntıya kapılan kişi kurtarmak isteyen bir kişide denize atladı. İki kişi akıntıya kapılıp gözden kayboldu. Suda kaybolanların yakınları durumu jandarmaya bildirdi.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekiplerce araştırma başlatıldı. Ekipler, denizde kaybolan kişilerden Aras Kadıoğlu'nun cansız bedenine ulaştı. Kadıoğlu'nun cenazesi Ezine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kayıp olan Kaan Kemal Kaya'yı ise denizde arama çalışmaları devam ediyor.