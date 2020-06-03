Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün'den Acun Ilıcalı açıklaması: Henüz anlaşamadık ama görüşmeler sürüyor

Hollanda'nın sıradan bir takımı olan Fortuna Sittard, ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın satın almak istemesine kadar çoğu kişi tarafından bilinmiyordu. Keza, bir Türk başkanının da bulunduğunu...

Hollanda 2. Ligi'nde yer alan bir kulübü aldıktan sonra 1. Lig'e taşıyan başkan Işıtan Gün, Fortuna Sittard'ın dünyada Türkler'e ait veya Türkler tarafından yönetilen en üst düzey spor kuruluşu olduklarını söyledi. Türkiye'den ilgi görmediklerini anlatan Gün, dünyanın en iyi yönetilen kulübü olmayı hedeflediklerini belirtti.

Türkiye'ye ve ligimize karşı ön yargı var mı?

Negatif bakış açısı olduğunu düşünmüyorum. Her sektörde ülkenin genel havasından etkileniyorsunuz. Türkiye önemli bir futbol ülkesi. Ben altyapılarda söylediğiniz tablonun değişeceğini düşünüyorum.

"DÜNYANIN EN İYİ YÖNETİLEN KULÜBÜ OLABİLİRİZ"

Fortuna Sittard ile hayalinizi gerçekleştirdiniz mi?

Biz daha yolun başındayız. Belki dünyanın en büyük kulübü olmayabiliriz ama dünyanın en iyi yönetilen kulübü olabiliriz. Hollanda Federasyonu beni veya CEO'muzu çağırıp kulübü nasıl yönetiyorsunuz diye diğer kulüplere sunum yaptırıyor. Hollanda'da sahibi yabancı olan 3 kulüp var. Biri Vitesse Rusların, Den Haag Çinlilerin ve bir de biz varız. Bizim farkımız şu; burada 500 bin Türk yaşıyor. Avrupa'da hangi sektöre bakarsanız bakın sözü geçen bir Türk yönetici görürsünüz; spor hariç.

Biz yönetilen olmaktan çıkamadık. Bizim maalesef falanca ülkede falanca sporcumuz her hafta haber oluyor ama spor sadece futbolculardan ibaret değil. Bu işin yönetilen kısmı da var. Dünyada Türklere ait veya Türkler tarafından yönetilen en üst düzey spor kuruluşuyuz. Milli bir görev yaptığımızı düşünmek istiyorum. Dünyada ilk defa sporda Türkler yönetici durumunda. Spor Bakanımız da geldi, gördü ve bizi takdir ediyor.

"MARSLI DA OLSA HER OYUNCUYA AÇIĞIZ"

Türk oyuncuya rağbet göstermiyorsunuz. Neden tercih etmiyorsunuz?

Biz pasaporta bakarak oyuncu seçen bir kulüp değiliz. Hiçbir zaman olmayacağız. Marslı olsa, Çinli de olsa her oyuncuya açığız.

Türkiye'den ortaklık teklifinde bulunan kulüp oldu mu?

Beşiktaş ile altyapı konusunda işbirliğimiz var. Avrupa'daki Türk gençlerinin kazanılması için başlatılan bir proje. TFF'nin yapması gereken proje. Yetenek günleri düzenleyeceğiz. Ekim ayında yapacağız. Beşiktaş altyapı sorumluları gelecek ve beraber yapacağız. Bizim stadyumda nakit geçmez. En dijital kulübüz. Yetenek sistemine yazılanlar da dijital ortamda kayıt oldular.

Seyirci potansiyeliniz nasıl? Türkler ilgi gösteriyor mu?

Deplasmana giden taraftar sayısında bütün ülkede 5. sıradayız. Ateşli bir taraftarımız var. Geliyorlar Türkler de. Irkçı partinin en çok oy kaybettiği yer bizim burası. Bunu parayla satın alamazsınız.

"ACUN ILICALI İLE HENÜZ ANLAŞAMADIK AMA GÖRÜŞMELERİMİZ SÜRÜYOR"

Acun Ilıcalı'nın kulübünüzü satın alacağı konuşuluyor. Görüşmelerde ne durumda?

İki tarafın da niyeti var. Son günlerde oturup bir araya gelemedik. Ama görüşüyoruz. Tabii biz memnun oluruz. Spora yakın bir yerden gelen kişi. Başarılı ve genç bir iş adamı. Birçok ortak noktamız var diye düşünüyorum. Biz memnuniyet duyarız. Pozisyonumuz bu. Nihayete erdiremedik. Onları oturup konuşacağız. Tabii ki burada bir düzen var.

Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, futbol açısından yatırım yapılabilecek en iyi ülkenin Hollanda olduğunu dile getirdi.

Gün, "İkinci beş büyük lig arasında Türkiye, Hollanda, Belçika, Portekiz ve Rusya yer alıyor. Dünyada en çok oyuncu ihraç eden ise 3 ülke vardır; Hollanda, Belçika ve Portekiz... Hollanda son iki senede bir numara. Son on yılda senede ortalama 80 milyon euro oyuncu ihraç eden bir ülke. Geçen sene ise bu rakam 250 milyon euro idi. Bu sene de aynı rakama ulaşacak" diye konuştu.

"3 OYUNCUMUZA CİDDİ TEKLİFLER VAR"

Hollanda ekibinin başkanı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hollanda kültür olarak da cazip. İngiltere'ye yarım saat uzakta. Nüfusunun yüzde 90'ı İngilizce konuşuyor. Tertemiz bir ülkeden bahsediyoruz. Lisans sistemi tüm dünya tarafından örnek alınan bir ülke. Artı, bir futbol ekolü var. Hollanda'ya bizde nedense doğru ve objektif verilerle bakamama durumu var. Uluslararası başarısı olsun, dünyaya ihraç ettiği hoca ve oyuncu sayısı olsun Hollanda farklı bir noktada. Fortuna altyapısından çıkmış Van Bommel'i, şimdiki hocamızı, 20 tane oyuncu sayarım. Bunu diğer ülkelerde ve kulüplerde bulamazsınız. Şu an 3 oyuncumuza çok ciddi teklifler var. Bu sene erken bitince doğru zamanda doğru şartları bekliyoruz."

(Milliyet)