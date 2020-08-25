Formula 1 bilet fiyatları ne kadar? İstanbul Park 2020 Formula 1 biletleri satışa çıktı mı? Formula 1 bilet fiyatları ne kadar olur? Formula 1 seyirci

13-15 Kasım tarihleri arasında Formula 1 Türkiye Grand Prix'i yapılacak. 9 yıl aradan sonra gelen haber sonrası F1 hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki, İstanbul Park 2020 Formula 1 biletleri satışa çıktı mı? Formula 1 bilet fiyatları ne kadar olur?

FORMULA 1 BİLET FİYATLARI NE KADAR?

2020 Türkiye Formula 1 bilet fiyatları heüz belli olmadı. Ancak, 2005 yılında düzenlenen yarışta bilet fiyatları şu şekildeydi:

Super Gold: 493,00 YTL

Super Gold Jr.: 246,50 YTL

Gold 1: 450,50 YTL

Gold 1 Jr.: 225,25 YTL

Gold 2: 391,00 YTL

Gold 2 Jr.: 195,50 YTL

Silver 1: 306,00 YTL

Silver 1 Jr.: 153,00 YTL

Silver 2: 255,00 YTL

Silver 2 Jr.: 127,50 YTL

Silver 3: 212,50 YTL

Silver 3 Jr.: 106,25 YTL

FORMULA 1 SEYİRCİLİ Mİ OLACAK?

Formula 1'in seyircili olup olmayacağı henüz netleşmedi.