Formula 1 bilet fiyatları ne kadar? İstanbul Park 2020 Formula 1 biletleri satışa çıktı mı? Formula 1 bilet fiyatları ne kadar olur? Formula 1 seyirci Formula 1'in Türkiye'ye gelmesi sonrası F1 hakkında detaylı araştırmalar yapılmaya başlandı. Formula 1 fiyatları e çok merak edilen konulardan oldu. Peki, F1 bilet fiyatları belli old7u mu? Formula 1 fiyatları ne kadar?

13-15 Kasım tarihleri arasında Formula 1 Türkiye Grand Prix'i yapılacak. 9 yıl aradan sonra gelen haber sonrası F1 hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki, İstanbul Park 2020 Formula 1 biletleri satışa çıktı mı? Formula 1 bilet fiyatları ne kadar olur? FORMULA 1 BİLET FİYATLARI NE KADAR? 2020 Türkiye Formula 1 bilet fiyatları heüz belli olmadı. Ancak, 2005 yılında düzenlenen yarışta bilet fiyatları şu şekildeydi: Super Gold: 493,00 YTL Super Gold Jr.: 246,50 YTL Gold 1: 450,50 YTL Gold 1 Jr.: 225,25 YTL Gold 2: 391,00 YTL Gold 2 Jr.: 195,50 YTL Silver 1: 306,00 YTL Silver 1 Jr.: 153,00 YTL Silver 2: 255,00 YTL Silver 2 Jr.: 127,50 YTL Silver 3: 212,50 YTL Silver 3 Jr.: 106,25 YTL FORMULA 1 SEYİRCİLİ Mİ OLACAK? Formula 1'in seyircili olup olmayacağı henüz netleşmedi.