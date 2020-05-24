İngiliz rock yıldızı Gallagher, beğenmediği Manchester City formasını Tasarlayan ilk uçakla Wuhan'a gitmeli diyerek eleştirdi

Manchester City'nin yeni forma tasarımını beğenmeyen İngiliz rock yıldızı Liam Gallagher, tasarlayan kişinin koronavirüsün çıktığı Çin'in Wuhan şehrine gitmesi gerektiğini söyledi.

24.05.2020 12:04 | Son Güncelleme: 24.05.2020 12:13

Oasis grubunun eski üyelerinden Liam Gallagher, Manchester City'nin yeni forma tasarımıyla ilgili attığı "Koronavirüs temalı" tweet attı.

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Gallagher, City'nin 2020/21 formasını tasarlayan kişinin ilk uçakla koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Çin'in Wuhan şehrine gönderilmesi gerektiğini yazdı. Rock yıldızı tweet'e gelen tepkiler üzerine paylaşımını kısa süre sonra sildi.

Rock yıldızı Liam Gallagher, beğenmediği formayı tasarlayan kişinin ilk uçakla Wuhan'a gitmesi gerektiğini söylerken tweeti "Forma satın alanların da aynı uçağa binmesi gerekir" diyerek bitirdi.

Manchester City'nin yeni forması

FORMALAR 'BRIT' AKIMINDAN İLHAM ALIYOR

City'nin yeni formalarının 1990'larda yükselişte olan Brit pop müzik akımından ilham aldığı belirtilmişti. Gallagher'ın kurduğu Oasis de bu akımın öncülerindendi. Aynı zamanda City taraftarı olan 47 yaşındaki yıldız, tweeti sildikten sonra gelen sorulara sadece "ha ha ha" diye yanıt verdi.