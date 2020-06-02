Floyd Mayweather, polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybeden George Floyd'un cenaze masraflarını üstlendi

Serveti, maçları ve zenginliğini sosyal medyada açıkça paylaşmasıyla bazı kesimin tepkisini çeken Amerikalı boksör Floyd Mayweather'dan dikkat çeken bir çıkış geldi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde Minneapolis şehrinde polis Derek Chauvin'in kendisine uyguladığı şiddet sonrasında hastane yolunda hayatını kaybeden ve ülkede büyük bir protestolara neden olduğu George Floyd, 9 Haziran Salı günü defnedilecek.

MAYWEATHER CENAZE MASRAFLARINI KARŞILAMAK İSTEDİ

46 yaşında hayatını kaybeden Floyd için Houston, Minnesota ve Charlotte'ta 3 ayrı cenaze töreni düzenlenecek. Birçok NBA yıldızı George Floyd'un ölümüne tepki göstermek için halkla birlikte sokakta gösterilere katılırken, Floyd Mayweather da George'un ailesine ulaşarak cenaze masraflarını karşılamak ve aileye destek olmak istediğini iletti.

Mayweather'ın bu talebi, George Floyd'un ailesi tarafından kabul edildi.

FLOYD'U ÖLDÜREN POLİS TUTUKLANDI

44 yaşındaki polis Chauvin, üçüncü derece cinayet ve ikinci derecede kasıtsız öldürme suçlarından tutuklandı. Olay yerindeki 3 polis hakkında ise işlem yapılmadı.

NBA efsanesi Michael Jordan, dünyada golfün 1 numarası Tiger Woods olmak üzere dünyada birçok sporcu ve kulüp George Floyd'un ölümüne sessiz kalmayarak açıklamalarda bulundu.