7 kişinin öldüğü sahte içki zehirlenmesinin detayları netleşti: Yüzey temizleyicisine içki aroması karıştırıp içmişler

Kırıkkale'de sahte içki kullandığı iddia edilen 7 kişi hayatını kaybederken, bir kişinin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Konuyla ilgili Kırıkkale Valiliği'nden yapılan açıklama ile olayın detayları netleşti.

İşte konuyla ilgili Valilik'ten yapılan o açıklama:

"İlimiz Yüksek İhtisas Hastanesi'ne alkol zehirlenmesi şüphesiyle 07-08 EKİM 2020 tarihlerinde toplam (8) vatandaşımız intikal etmiş olup bu şahıslardan (7) vatandaşımız vefat etmiş, (1) vatandaşımızın tedavisi ise halen devam etmektedir.

"3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI"

Konu ile ilgili olarak yapılan ilk araştırmada, şahısların aynı marketten temin ettikleri dezenfektan olarak kullanılan etil alkol bazlı yüzey temizleyici sıvılara içki aromaları karıştırmak suretiyle kendi yaptıkları karışımı içmeleri neticesinde zehirlenmiş oldukları anlaşılmıştır. Söz konusu olaya ilişkin olarak (3) şüpheli şahıs 09/10/2020 günü yakalanarak gözaltına alınmış ve haklarında adli ve idari işlem başlatılmış olup işlemleri halen devam etmektedir"

İZMİR'DE DE 18 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Öte yandan İzmir'de de sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen 18 kişi hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan bu kişilerden 7'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmalar kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.