Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın müebbet hapsi istendi

Muğla'nın Ula ilçesinde, 16 Temmuz tarihinde kaybolan Pınar Gültekin için yapılan kayıp başvurusunun ardından arama çalışmaları başlatılmıştı. Ekipler 5 günlük aramanın ardından Gültekin'in cansız bedenine ulaşırken, konuyla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Gültekin'in, eski erkek arkadaşı olduğu öne sürülen evli ve bir kız çocuğu babası Cemal Metin Avcı soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Avcı, sorgulanması sırasında cinayeti işlediğini itiraf etti.

MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENDİ

Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Katil zanlısı Cemal Metin Avcı hakkında, canavarca hisle adam öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

KARDEŞİNE BOZULAN KOKOREÇLERİ YAKIYORUM DEMİŞ

Katil Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı'nın da ifadesine başvuruldu. Mertcan Avcı ifadesinde "Bağ evine gittiğimde ağabeyim, bahçede bir şeyler yakıyordu. Alevler normal boyuttaydı. Varilin etrafında benzin bidonu görmedim fakat odun parçaları vardı. Hatta alevler bayağı yükselmiş, varilin üzerindeki yaprakları yakmıştı. Ağabeyime ne yaktığını sordum. Ağabeyim de bana bardaki kokoreçlerin bozulduğunu ve bozulan kokoreçleri yaktığını söyledi" dediği öğrenildi.

Pınar Gültekin

ANNE VE BABA İÇİN DE KARAR VERİLDİ

Öte yandan, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından cinayet zanlısı Cemal Metin Avcı'nın annesi A. Avcı ve babası S. Avcı ve

akrabası olduğu öğrenilen Şükrü Gökhan O. hakkında kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildi.



KARARA İTİRAZ EDİLDİ

Pınar Gültekin'in aile avukatı Rezan Epözdemir nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine şahıslar hakkında verilen ek kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kaldırılması yönünde itiraz etti.

NE OLDU?

Muğla'nın Ula ilçesinde 16 Temmuz tarihinde meydana gelen olayda, üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'e ulaşamayan ailesi jandarma karakoluna giderek kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine arama çalışması başlatan ekipler, bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyerek 5 gün sonra, Pınar Gültekin'in varil içinde yakılmış cesedini gömülü halde buldu.

Başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Pınar Gültekin'in eski sevgilisi olduğu öne sürülen evli ve bir kız çocuğu babası Cemal Metin Avcı soruşturmada suçunu itiraf etti.