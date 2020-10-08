Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın müebbet hapsi istendi
Muğla'da meydana gelen olayda, Pınar Gültekin'i öldürdükten sonra cansız bedenini varilin içine koyarak yakan katil Cemal Metin Avcı için istenen ceza belli oldu. Savcılık, Avcı hakkında, 'canavarca hisle adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı.
Muğla'nın Ula ilçesinde, 16 Temmuz tarihinde kaybolan Pınar Gültekin için yapılan kayıp başvurusunun ardından arama çalışmaları başlatılmıştı. Ekipler 5 günlük aramanın ardından Gültekin'in cansız bedenine ulaşırken, konuyla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
Gültekin'in, eski erkek arkadaşı olduğu öne sürülen evli ve bir kız çocuğu babası Cemal Metin Avcı soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Avcı, sorgulanması sırasında cinayeti işlediğini itiraf etti.
MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENDİ
Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Katil zanlısı Cemal Metin Avcı hakkında, canavarca hisle adam öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.
KARDEŞİNE BOZULAN KOKOREÇLERİ YAKIYORUM DEMİŞ
Katil Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı'nın da ifadesine başvuruldu. Mertcan Avcı ifadesinde "Bağ evine gittiğimde ağabeyim, bahçede bir şeyler yakıyordu. Alevler normal boyuttaydı. Varilin etrafında benzin bidonu görmedim fakat odun parçaları vardı. Hatta alevler bayağı yükselmiş, varilin üzerindeki yaprakları yakmıştı. Ağabeyime ne yaktığını sordum. Ağabeyim de bana bardaki kokoreçlerin bozulduğunu ve bozulan kokoreçleri yaktığını söyledi" dediği öğrenildi.
ANNE VE BABA İÇİN DE KARAR VERİLDİ
Öte yandan, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından cinayet zanlısı Cemal Metin Avcı'nın annesi A. Avcı ve babası S. Avcı ve
KARARA İTİRAZ EDİLDİ
Pınar Gültekin'in aile avukatı Rezan Epözdemir nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine şahıslar hakkında verilen ek kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kaldırılması yönünde itiraz etti.
NE OLDU?
Muğla'nın Ula ilçesinde 16 Temmuz tarihinde meydana gelen olayda, üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'e ulaşamayan ailesi jandarma karakoluna giderek kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine arama çalışması başlatan ekipler, bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyerek 5 gün sonra, Pınar Gültekin'in varil içinde yakılmış cesedini gömülü halde buldu.
Başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Pınar Gültekin'in eski sevgilisi olduğu öne sürülen evli ve bir kız çocuğu babası Cemal Metin Avcı soruşturmada suçunu itiraf etti.