Son dakika: Malatya'da 4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi

Bugün saat 13.44'te 4.6 büyüklüğündeki depremle sarsılan Malatya'nın Pütürge ilçesinde, korkutan bir deprem daha meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Pütürge'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğine gerçekleşti.

KANDİLLİ DEPREMİN ŞİDDETİNİ 4.3 OLARAK ÖLÇTÜ

Öte yandan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, depremin şiddetini 4.3 olarak ölçtü. Kandilli'nin verilerine göre deprem, yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldi.

AYNI GÜN İÇERİSİNDE 4 DEPREM DAHA MEYDANA GELDİ

4 büyüklüğünde depremle sarsılan Malatya'nın Pütürge ilçesinde aynı gün içerisinde 4 deprem daha meydana geldi. İlçede, 4.1, 3.9, 4.2 ve 4.6 büyüklüklerinde 4 depremle sarsıldı.