Son dakika: Malatya'da 4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi

Son dakika: Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 18.06'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Malatya, aynı gün içerisinde 4.1, 3.9, 4.2 ve 4.6 büyüklüklerinde meydana gelen depremlerle sarsıldı.

08.09.2020 18:14 | Son Güncelleme: 08.09.2020 19:24

Bugün saat 13.44'te 4.6 büyüklüğündeki depremle sarsılan Malatya'nın Pütürge ilçesinde, korkutan bir deprem daha meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Pütürge'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğine gerçekleşti.

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KANDİLLİ DEPREMİN ŞİDDETİNİ 4.3 OLARAK ÖLÇTÜ

Öte yandan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, depremin şiddetini 4.3 olarak ölçtü. Kandilli'nin verilerine göre deprem, yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldi.

AYNI GÜN İÇERİSİNDE 4 DEPREM DAHA MEYDANA GELDİ

4 büyüklüğünde depremle sarsılan Malatya'nın Pütürge ilçesinde aynı gün içerisinde 4 deprem daha meydana geldi. İlçede, 4.1, 3.9, 4.2 ve 4.6 büyüklüklerinde 4 depremle sarsıldı.

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