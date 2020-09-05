Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına maaş ve ek ödeme müjdesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadelenin kahramanları olan sağlık çalışanları için müjdeli bir açıklama yaptı. Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Bakan Koca, salgın nedeniyle çalışamayan aile hekimleri ile aile sağlığı çalışanlarının maaşlarından artık kesinti yapılmayacağını söyledi. Koca, hasta takibine göre de personele 3 ay süreyle ek ödeme verileceğini müjdeledi.

Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:

"Salgından etkilenerek görev yapamayan aile hekimleri ile aile sağlığı çalışanlarının maaşlarından artık kesinti yapılamayacak. Ayrıca COVID-19 hasta takibine göre 3 ay süreyle ek ödeme verilecek. Emeklerinin kıymeti karşılıksız olan sağlık çalışanlarımıza hayırlı olsun."