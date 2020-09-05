Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına maaş ve ek ödeme müjdesi Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsten etkilenerek görev yapamayan aile hekimleri ile aile sağlığı çalışanlarının maaşlarından artık kesinti yapılmayacağını ve hasta takibine göre 3 ay süreyle ek ödeme verileceğini söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadelenin kahramanları olan sağlık çalışanları için müjdeli bir açıklama yaptı. Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Bakan Koca, salgın nedeniyle çalışamayan aile hekimleri ile aile sağlığı çalışanlarının maaşlarından artık kesinti yapılmayacağını söyledi. Koca, hasta takibine göre de personele 3 ay süreyle ek ödeme verileceğini müjdeledi.

Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:

"Salgından etkilenerek görev yapamayan aile hekimleri ile aile sağlığı çalışanlarının maaşlarından artık kesinti yapılamayacak. Ayrıca COVID-19 hasta takibine göre 3 ay süreyle ek ödeme verilecek. Emeklerinin kıymeti karşılıksız olan sağlık çalışanlarımıza hayırlı olsun."

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına COVID-19 salgını nedeniyle ek ödeme yapılabilmesine ilişkin yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan "Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına COVID-19 salgını nedeniyle ek ödeme müjdesi geldi.

HEKİMLERE 3 BİN TL, SAĞLIK ÇALIŞANLARINA 850 TL VERİLECEK

Yönetmeliğe "COVID-19 salgını nedeni ile yapılacak ilave ödemeler" başlığıyla eklenen geçici madde ile 1 Ağustos 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere üç ay süreyle bu yönetmelikte belirlenen esaslara tabi olmaksızın sözleşmeli aile hekimlerine net aylık 3 bin lirayı, aile sağlığı çalışanlarına ise net aylık 850 lirayı geçmemek üzere, COVID-19 salgını nedeniyle takip edilen kayıtlı kişi sayısı dikkate alınarak Sağlık Bakanlığınca belirlenen tutarda ilave ödeme yapılabilecek.

Bu madde uyarınca yapılacak ilave ödemenin brüt tutarı ile devletçe karşılanacak sosyal güvenlik primi veya kesenekleri toplamı aile hekimleri için tavan ücretin 6 katını, aile sağlığı elemanları için de tavan ücretin 1,5 katını aşamayacak.

Ayrıca aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının izin, rapor ve Sağlık Bakanlığı tarafından ya da Bakanlık tarafından onaylanmak kaydıyla müdürlük tarafından verilen eğitimlerdeki görevlendirme süreleri ile sağlık raporuyla belgelendirmesi ve müdürlükçe onaylanması koşuluyla Bakanlıkça ilan edilmiş bulaşıcı ve salgın hastalığa yakalanmış olması veya yakalanma riski taşıması nedeniyle görevi başında bulunamadıkları süreler çalışılan gün sayısına dahil edilecek.

HİZMETİN DEVAMI İÇİN MÜDÜRLÜKÇE GEREKLİ TEDBİRLER ALINACAK

Yönetmelik ile aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının; Sağlık Bakanlığınca öngörülen hizmet içi eğitimler için görevlendirilmeleri veya acil haller ile doğal afet gibi olağanüstü durumlarda valilikçe başka yerde görevlendirilmeleri ya da sağlık raporuyla belgelendirmesi ve müdürlükçe onaylanması koşuluyla Bakanlıkça ilan edilmiş bulaşıcı ve salgın hastalığa yakalanmış olması veya yakalanma riski taşıması nedeniyle görevi başında bulunamamaları durumunda hizmetin devamı için müdürlükçe gerekli tedbirler alınacak.

Bu arada yapılan düzenleme ile söz konusu yönetmelik ve sözleşme örneklerindeki "Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanunun" ibareleri "Aile Hekimliği Kanunu" şeklinde değiştirildi.

Kaynak: DHA