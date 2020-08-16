Kocali'nde seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı
Kocaeli Gebze gişeleri mevkisinde Anadolu Otoyolu'nda seyir halindeki yolcu otobüsünde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmazken, yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.
16.08.2020 07:25 | Son Güncelleme: 16.08.2020 09:09
Kayseri'den İstanbul'a yolcu taşıyan Şemsettin Taştan idaresindeki 38 EM 737 plakalı otobüs, Anadolu Otoyolu Gebze gişeleri mevkisinde henüz bilinmeyen sebeple alev aldı.
OTOBÜS KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Durumu fark eden sürücü yolcuların tahliyesini sağlarken, bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevleri söndürürken, soğutma çalışması yaptı. Otobüs alevlerin etkisiyle kullanılamaz hale geldi.
"CAN KAYBI OLMAMASI TEK SEVİNDİRİCİ UNSUR"
Otobüs şoförü Şemsettin Taştan, AA muhabirine, seyir halindeyken otobüsün arkasından dumanların geldiğini gördüğünü belirterek, "Yanmaya başlayınca hemen durdum. Üzücü olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmaması tek sevindirici unsur." dedi. Bu arada aracın yandığını gören otobüs sahibinin eşi ise göz yaşlarına hakim olamadı.