Finale günler kala elenen Aycan, şampiyon olmasını istediği ismi söyledi

Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2020'ye finale günler kala veda eden Aycan Yanaç, Acun Ilıcalı'nın Instagram canlı yayınına konuk oldu, gönlündeki Survivor şampiyonunu açıkladı. Aycan, "Nisa, Evrim ve Elif'ten birinin şampiyon olmasını istiyorum" dedi.

"ANİ GİDİŞİN BENİ ÜZDÜ"

Survivor 2020'ye son veda eden isim olan Aycan Yanaç, Acun Ilıcalı ile birlikte özel uçakla Türkiye'ye döndü. Acun Ilıcalı, Aycan Yanaç'la birlikte Instagram'dan ortak canlı yayın yaptı. Acun, Aycan'ın elenmesinin kendisini üzdüğünü belirterek, "O kadar güzel ve stabil bir istikrar sağlamıştın. 1-2 haftalık kötü gidişatın ardında ani gidişin beni üzdü. Kadınlarda daha fazla etki yaratıyor galiba" dedi.

"GÖNLÜMDEN GEÇEN SERCAN YILDIRIM"

Acun Ilıcalı, Survivor'da iletişim ödülünde arkadaşından aldığı haber sonrası morali bozulan Aycan'a "Moralin nasıl" diye sordu. Aycan neşeli bir şekilde, "Sorunları çözdüm sorunum kalmadı ve mutluyum" yanıtını verdi.

Survivor Aycan, 2020'de kadınların ada şartlarına zorlandığını söyledi. Nisa, Evrim ve Elif'ten birinin şampiyon olmasını istediğini söyleyen Aycan "Survivor aslında erkek işidir. Kadınlar daha fazla zorlanıyor. Zor bir yarışma kadınlar için daha zor hem duygusal ve hijyenik olarak. Erkekler daha rahat yapabilir Survivor'ı. İşte bu yüzden Survivor'da bu sene bir kadın şampiyonun çıkmasını çok isterim. Ben olamadım ama oradan bir kadının şampiyon olmasını çok isterim. Ancak gönlümden geçen Sercan Yıldırım" dedi.

"SEYİRCİLER GÖNÜLLÜLERE DAHA ÇOK DESTEK VERDİ"

Survivor'da daha fazla kalmayı istediğini söyleyen Aycan, "Keşke şansım olsaydı daha kalmak isterdim. Buraya kadar gelebildiğim için çok mutluyum. Ben o dönemi atlatmıştım ama sayı almakta problemim vardı ama olmadı buraya kadardı" ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı'nın "Sizin takım neden oylamada kaybediyordu" sorusuna Aycan, "Nedenini bilmiyorum ama baştan biz çok kazandığımız için seyircilerimiz daha çok gönüllülere destek verdi ya da biz çok beceriksiz olduğumuz için" şeklinde yanıt verdi.