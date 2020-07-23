Filistinli genç, koronavirüs tedavisi gören annesini görmek için her gece pencereye tırmandı

Filistin'de Jihad Al-Suwati isimli genç adam, koronavirüse yakalanan annesini sıra dışı bir yöntemle ölene dek yalnız bırakmadı.

Koronavirüs testi pozitif çıktığı için hastaneye yatırılan annesini güvenlik önlemleri nedeniyle ziyaret etmesine izin verilmedi. Ancak 30 yaşındaki Jihad her gün annesinin iyi ve güvende olduğundan emin olmak için hastane duvarından tırmanarak annesini izledi.

HAYATINI KAYBETTİ

Hastane yetkilileri yaptığı açıklamada "Gününün büyük çoğunluğunu annesinin durumunu pencereden gözetleyebileceği duvarda geçirdi" dedi. Ancak geçtiğimiz Salı günü genç adamın annesi Rasma Salama hayatını kaybetti.

ÇİZİMİ DUYGULANDIRDI

Genç adamın hastane penceresinden annesini seyrederken çekilmiş yürekleri burkan görüntü Mohamad Safa tarafından paylaşıldı ve sosyal medyada hızla yayıldı. Çizimde yine aynı camda duran gencin annesi tarafından başından okşandığı görülüyor.