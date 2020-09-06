Filipinler'de 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, Uzak Doğu ülkesi Filipinler'de meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Mindanao Adası'nda yer alan Talagutong'un 18 kilometre doğusu olduğunu açıkladı.

İLK BELİRLEMELERE GÖRE CAN VEYA MAL KAYBI OLMADIĞI BELİRTİLDİ

Yerin yaklaşık 120 kilometre altında meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı olmadı.