Fildişi nasıl yazılır? TDK'ya göre Fildişi mi, Fil dişi mi? Fildişi ne demek?
Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "Fildişi". Peki, Fil dişi nasıl yazılır? TDK'ya göre Fildişi mi, Fil dişi mi yazılır?
06.07.2020 15:44 | Son Güncelleme: 06.07.2020 16:30
Fildişi kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki, Fildişi TDK'ya göre nasıl yazılır? Fil dişi nasıl yazılır? Fil dişi mi, Fil dişi mi? TDK'ya göre Fildişi kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.
TDK'YA GÖRE FİLDİŞİ NASIL YAZILIR?
Fil dişi: Yanlış
Fildişi: Doğru
FİLDİŞİ İLE ÖRNEK CÜMLELER
Fildişi: (fi'ldişi)
1. isim Fil dişinin kırık beyaz rengi.
2. sıfat Bu renkte olan.