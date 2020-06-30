FIFA, geliştirilmiş ofsayt teknolojisi için ilk adımların atıldığını duyurdu

Gol çizgisi ve VAR teknolojisinin hayata geçirilmesiyle çehresi değişen futbola yeni bir teknoloji daha geliyor. FIFA, yardımcı hakemlerin yükünü azaltacak olan geliştirilmiş ofsayt teknolojisi için çalışmaların yapıldığını ve sürecin geliştirme aşamasında olduğunu açıkladı.

Aralık 2019'da Katar'da düzenlenen Dünya Kulüpler Kupası'nda yapılan yarı otomatik ofsayt teknolojisinin ilk testinden sonra, gelişmiş ofsayt teknolojisi ile ilgili adımların atıldığı da duyuruldu.

OYUNCU İSKELETLERİ DOĞRU MODELLENECEK

FIFA'dan yapılan açıklamada, yeni otomatik sistemde bir oyuncunun iskeletinin doğru bir şekilde modelleneceği, gelecekte ise oyuncunun hangi vücut parçasının ofsaytta olduğunun ölçüleceği ifade edildi. Aynı zamanda mesafelerin de otomatik olarak kaydedileceği söylendi.

TOPLANTILAR DEVAM EDİYOR

Oyunun gelişmesine katkı vermek için çabalayan FIFA, 2022-23 sezonunda hayata geçirilmesi planlanan gelişmiş ofsayt teknolojisi için İnovasyon Mükemmelliği Çalışma Grubu üyeleri ile video konferans yoluyla üçüncü toplantının yapıldığını belirtti.