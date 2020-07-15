FIFA, 2022 Dünya Kupası maçlarının kışın oynanacağını açıkladı

FIFA, 2022 Dünya Kupası'nın oynanacağı tarihleri resmen duyurdu. Katar'da düzenlenecek turnuva 21 Kasım'da başlayıp 18 Aralık'ta sona erecek.

Ev sahibi Katar'ın A grubu'ndaki maçıyla başlayacak 2022 Dünya Kupası'nın açılışı Al Khor şehrindeki 60 bin kişilik Al Bayt Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Her gün 4 maç oynanacak turnuvada 12 günde grup aşaması tamamlanacak.

3-6 Aralık tarhilerinde son 16 turu, 9-10 Aralık'ta çeyrek, 13-14 Aralık'ta ise yarı final maçları oynanacak. Final maçı ise 18 Aralık 2022'de. 2022 Dünya Kupası finali, Lusail şehrindeki 80 bin kişilik Lusail Stadyumu'nda düzenlenecek. 17 Aralık 2022'de Khalifa Uluslararası Stadyumu'nda ise üçüncülük maçı oynanacak.

Maç saatleri ise 13:00, 16:00, 19:00 ve 22:00 olarak belirlendi.

İLK KEZ KASIM VE ARALIK'TA

Bu karar sonrası turnuva tarihinde bir ilk yaşanmış olacak. Genellikle Haziran ve Temmuz aylarında oynanan turnuva ilk kez Kasım ve Aralık ayında oynanacak.