Emniyetin operasyon düzenlediği evde FETÖ üyeleri gizli bölmelerde yakalandı

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla aranan ve örgütün hücre evlerinde saklandıkları belirlenenlere yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

GİZLİ BÖLMEDE YAKALANDILAR

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, haklarında yakalama emri bulunan ve örgütün hücre evlerinde saklandıkları tespit edilenlere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerinden bazılarının, evlerde özel olarak yaptırdıkları gizli bölmelerde saklandıkları belirlendi.

İKİ KİŞİ TUTUKLANDI

Aramalarda birçok örgütsel dijital materyal ile örgüt tarafından üyelere verildiği değerlendirilen para ve altın ele geçirildi. Şüphelilerden ikisi tutuklandı. Bir şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İki şüpheli de arama kayıtlarının bulunduğu illere gönderildi.

GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Operasyon kapsamında arama yapılan bir eve ait görüntüler paylaşıldı. Kayıtlarda, yüklük olarak adlandırılan yatak ve yorgan gibi eşyaların konduğu büyük dolabın alt gözünden geçilen gizli bir bölmenin bulunduğu görülüyor.