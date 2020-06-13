Emniyetin operasyon düzenlediği evde FETÖ üyeleri gizli bölmelerde yakalandı
Denizli'de FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla bir eve düzenlenen operasyonda şüphelilerden bazıları dolap içerisindeki gizli bölmede yakalandı.
Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla aranan ve örgütün hücre evlerinde saklandıkları belirlenenlere yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
GİZLİ BÖLMEDE YAKALANDILAR
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, haklarında yakalama emri bulunan ve örgütün hücre evlerinde saklandıkları tespit edilenlere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerinden bazılarının, evlerde özel olarak yaptırdıkları gizli bölmelerde saklandıkları belirlendi.
İKİ KİŞİ TUTUKLANDI
Aramalarda birçok örgütsel dijital materyal ile örgüt tarafından üyelere verildiği değerlendirilen para ve altın ele geçirildi. Şüphelilerden ikisi tutuklandı. Bir şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İki şüpheli de arama kayıtlarının bulunduğu illere gönderildi.
GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI
Operasyon kapsamında arama yapılan bir eve ait görüntüler paylaşıldı. Kayıtlarda, yüklük olarak adlandırılan yatak ve yorgan gibi eşyaların konduğu büyük dolabın alt gözünden geçilen gizli bir bölmenin bulunduğu görülüyor.