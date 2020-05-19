FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün kayınpederi koronavirüsten öldü

Fetullahçı Terör Örgütü'nün firari imamı Adil Öksüz'ün Sakarya Akyazı'da yaşayan kayınpederi Cevay Yıldırım, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. Cevat Yıldırım'a 2 hafta önce rahatsızlanarak kaldırıldığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs teşhisi konulmuştu.

2 HAFTA ÖNCE KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKMIŞTI

FETÖ/PDY'nin firari imamı Adil Öksüz'ün Akyazı'da yaşayan kayınpederi Cevat Yıldırım, 2 hafta önce rahatsızlandı. Götürüldüğü hastanede Covid-19 testi pozitif çıkan Yıldırım, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Doktor olan Cevat Yıldırım dün gece hayatını kaybetti.

ÖKSÜZ'ÜN OTOMOBİLİ KAYINPEDERİNİN GARAJINDA BULUNMUŞTU

Adil Öksüz'ün firar etmeden önce evine geldiği ve 34 SIR 49 plakalı otomobilini garajında bıraktığı kayınpeder Yıldırım, tutuksuz yargılandığı FETÖ davasında, damadının Fetullah Gülen'in talebesi olduğunu ve nereye gittiğini bilmediğini iddia etti. Ailesinin FETÖ ile bağlantısı bulunmadığını savunan Cevat Yıldırım, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Dava halen, itiraz üzerine gönderildiği İstinaf Mahkemesi'nde bulunuyor.