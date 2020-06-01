FETÖ'cü Enes Kanter, George Floyd'un öldürülmesi nedeniyle düzenlenen gösterilere katıldı

ABD'nin Minnesota eyaletinde siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan gösterilere FETÖ'cü Enes Kanter'in de katılması dikkat çekti.

NBA'de Boston Celtics forması giyen Fetullah Gülen'in manevi oğlu Kanter, Floyd'un hayatını kaybetmesinin ardından düzenlenen protestolar nedeniyle halkla beraber sokağa indi.

"I CAN'T BREATHE" DİYE BAĞIRDI

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yakınlığı ile bilinen Enes Kanter, halkla beraber ırkçılığı protesto etti ve Floyd'un ölmeden önce söylediği son söz olan "I can't breathe" (Nefes alamıyorum) ifadesiyle tempo tuttu.