FETÖ'cü Enes Kanter, George Floyd'un öldürülmesi nedeniyle düzenlenen gösterilere katıldı FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e yakınlığı ile bilinen ve Türkiye aleyhinde yaptığı paylaşımlarla FETÖ'nün en bilindik isimlerinden olan Enes Kanter, polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybeden George Floyd için düzenlenen protestolara katıldı.

ABD'nin Minnesota eyaletinde siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan gösterilere FETÖ'cü Enes Kanter'in de katılması dikkat çekti. NBA'de Boston Celtics forması giyen Fetullah Gülen'in manevi oğlu Kanter, Floyd'un hayatını kaybetmesinin ardından düzenlenen protestolar nedeniyle halkla beraber sokağa indi. "I CAN'T BREATHE" DİYE BAĞIRDI FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yakınlığı ile bilinen Enes Kanter, halkla beraber ırkçılığı protesto etti ve Floyd'un ölmeden önce söylediği son söz olan "I can't breathe" (Nefes alamıyorum) ifadesiyle tempo tuttu.