Fernando Torres, milli takımla çıktığı 3 finalde kaydettiği gollerle ülkesine 3 Avrupa şampiyonluğu kazandırdı

Sezon başında futbolu bırakan İspanyol golcü Fernando Torres, kariyerinde birçok önemli maçta gol atmış ve sayısız kupa şampiyonluğu elde etmişti.

36 yaşındaki eski forvet, özellikle milli takım kariyerinde finallerde kaydettiği gollerle dikkat çekti.

3 FİNAL, 3 GOL VE AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU

Alt yaş gruplarından itibaren İspanya Milli Takımı formasını giyen Torres, 2001 yılındaki U16 Avrupa Şampiyonası finali, 2002'deki U19 Avrupa Şampiyonası finali ve EURO 2008 finalinde kaydettiği gollerle, ülkesine üç farklı yaş grubunda Avrupa şampiyonluğunu getirdi.

Kariyeri boyunca 714 maçta 255 gol kaydeden Torres, son olarak Japonya'nın Sagan Tosu takımında forma giydi ve 2019 yılı Ağustos ayında aktif futbolculuk kariyerini noktaladı.