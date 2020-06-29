Fernando Torres'in İspanya Milli Takımı'na Kupayı Getiren Golleri Üç farklı turnuvada, Fernando Torres İspanyol milli takımı için şampiyonluk golleri attı. 2001'de U16 Avrupa Şampiyonası Finalinde Fransa'ya karşı, 2002'de U19 Avrupa Şampiyonası Finali'nde Almanya'ya ve en ünlüsü Euro 2008 Finali'nde Almanya'ya karşı attığı gollerdi.

Üç farklı turnuvada, Fernando Torres İspanyol milli takımı için şampiyonluk golleri attı. 2001'de U16 Avrupa Şampiyonası Finalinde Fransa'ya karşı, 2002'de U19 Avrupa Şampiyonası Finali'nde Almanya'ya ve en ünlüsü Euro 2008 Finali'nde Almanya'ya karşı attığı gollerdi. Kaynak: Dugout