Fenerbahçeli yönetici Baki'den çarpıcı itiraf: Son iki yılda hatalar yapıldı

Futbol A Takım ve altyapı yapılandırması ile ilgili Fenerbahçe Televizyonu'na açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"SON 2 YILDA HATALAR YAPILDI"

Sözlerine Futbol A Takımı ile başlayan Selahattin Baki, "A takımla alakalı tabi ki son 2 yıldır hatalar yapıldı. Bunları üzerimize alıyoruz. Ders çıkartarak, çok daha sakin ve çok daha ince eleyip sık dokuyarak, adımlar atıyoruz. Bu adımların ne olduğu hem Başkanımız hem Yönetim Kurulu tarafından, sezon sonunda tek tek açıklanacaktır. O konuda taraftarın içinin rahat olmasını istiyorum. Sonuç itibariyle henüz sezon bitmedi. Bazı eleştirilere bakıyorum, sezon bitmiş gibi bizden açıklama bekleniyor ama unutmamak gerekiyor ki, 8 hafta daha lig devam edecek. Kupa maçlarımız devam ediyor. Dolayısıyla sezon bittikten sonra bazı açıklamalar yapıp, taraftarlarımızın yüreğine su serpeceğiz" diye konuştu.

"TAHİR HOCA, A TAKIM İLE ALTYAPI ARASINDA KÖPRÜ OLACAK"

Futbol Akademi altyapı koordinatörü olarak göreve getirilen Tahir Karapınar ile ilgili de bilgiler veren Baki, "Tahir hoca konusuna gelince biz A takımla beraber altyapıyla ilgili de bazı adımlar atma kararı aldık. Yaptığımız araştırmalarda, özellikle Ege bölgesindeki futbolcu havuzuna hakim olmasından dolayı, 37 yaşına kadar profesyonel futbol oynamış bir kariyeri olmasından dolayı, Türk futbolundaki bize ulaştırılan referanslarından dolayı; çocuklara dokunma, babacanlık, ağabeylik üslubu altında iyi hocalık yapmasından dolayı, altyapı için anlaşmaya vardık. Kendisinin pro lisansı var. Önümüzdeki sezon itibaren A takım ile altyapı arasında önemli bir görev üstlenecek. Arada bir köprü görevi görecek. Ciddi bir görevdir. Bu 8 haftalık süreç hem onun hem bizim avantajımıza. A takımımıza da pro lisansı olduğu için yardımcı olacak. 8 haftanın sonunda altyapıdaki görevine devam edecek. Dereağzı'na gittikten sonrada Samandıra'daki köprü görevi bitmeyecek. O ilişki hem devam edecek. Kendisine resmi ağızdan bir kere daha 'Fenerbahçemize hoş geldin' diyorum" ifadelerini kullandı.

"TEKNİK DİREKTÖRÜ SEZON SONU AÇIKLAYACAĞIZ"

"Sezon sonuna kadar eldeki kadroyla devam edeceğiz" diyen Selahattin Baki, "Camiamız teknik direktör beklentisinde. Çok iyi anlıyoruz. Sezon sonunda bu açıklamaları yapacağız. Sezon sonuna kadar eldeki kadroyla devam edeceğiz. Bu kararımız hayırlı olsun. Hocanın önemi kadar, etrafını kimlerle donatacağımız da önemli. Bunun da dersine çalışıyoruz. Gece gündüz insanlarla görüşüyoruz. Referanslar topluyoruz. Aklımızdaki insanlarla birebir görüşmeler yapıyoruz. Örneğin Marco Aurelio. Marco Aurelio neden önemli? Bu camianın formasının ağırlığını, Fenerbahçe tarihinin ne demek olduğunu bilen birisi. Yabancı olmasına rağmen Türk milli takımına kadar yükselmiş bir isimdir. Ciddi başarıları vardır. İspanyolca, Portekizce ve Türkçesi çok üst düzeyde.Dolayısıyla her yabancı futbolcuyla yakın ilişki kurabilecek, kim gelirse gelsin hocayla yakın ilişki kurabilecek, kariyerinden tecrübesinden ve lisanlarından dolayı bunları söylüyorum. Bunun haricinde Fenerbahçe kültürünün olmazsa olmazı olan, Brezilya ilişkilerinde de o kültürü ve ilişkiyi canlı tutmak adına da çok faydalı olacak. Hocanın etrafını doğru donatmak derken, bundan bahsediyorum. Bana göre bu taşlardan bir tanesi Aurelio idi ve ona da buradan bir kere daha 'hoş geldin' diyorum" dedi.