HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Fenerbahçeli yönetici Baki'den çarpıcı itiraf: Son iki yılda hatalar yapıldı

Fenerbahçe'de yöneticilerden Selahattin Baki, Fenerbahçe Televizyonu'na gündeme dair açıklamalarda bulundu. Son 8 hafta için takımın başına getirilen Tahir Karapınar'ı değerlendiren Baki, son iki yılda hatalar yapıldığını itiraf etti.

10.06.2020 17:26 | Son Güncelleme: 10.06.2020 17:41

Futbol A Takım ve altyapı yapılandırması ile ilgili Fenerbahçe Televizyonu'na açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"SON 2 YILDA HATALAR YAPILDI"

Sözlerine Futbol A Takımı ile başlayan Selahattin Baki, "A takımla alakalı tabi ki son 2 yıldır hatalar yapıldı. Bunları üzerimize alıyoruz. Ders çıkartarak, çok daha sakin ve çok daha ince eleyip sık dokuyarak, adımlar atıyoruz. Bu adımların ne olduğu hem Başkanımız hem Yönetim Kurulu tarafından, sezon sonunda tek tek açıklanacaktır. O konuda taraftarın içinin rahat olmasını istiyorum. Sonuç itibariyle henüz sezon bitmedi. Bazı eleştirilere bakıyorum, sezon bitmiş gibi bizden açıklama bekleniyor ama unutmamak gerekiyor ki, 8 hafta daha lig devam edecek. Kupa maçlarımız devam ediyor. Dolayısıyla sezon bittikten sonra bazı açıklamalar yapıp, taraftarlarımızın yüreğine su serpeceğiz" diye konuştu.

"TAHİR HOCA, A TAKIM İLE ALTYAPI ARASINDA KÖPRÜ OLACAK"

Futbol Akademi altyapı koordinatörü olarak göreve getirilen Tahir Karapınar ile ilgili de bilgiler veren Baki, "Tahir hoca konusuna gelince biz A takımla beraber altyapıyla ilgili de bazı adımlar atma kararı aldık. Yaptığımız araştırmalarda, özellikle Ege bölgesindeki futbolcu havuzuna hakim olmasından dolayı, 37 yaşına kadar profesyonel futbol oynamış bir kariyeri olmasından dolayı, Türk futbolundaki bize ulaştırılan referanslarından dolayı; çocuklara dokunma, babacanlık, ağabeylik üslubu altında iyi hocalık yapmasından dolayı, altyapı için anlaşmaya vardık. Kendisinin pro lisansı var. Önümüzdeki sezon itibaren A takım ile altyapı arasında önemli bir görev üstlenecek. Arada bir köprü görevi görecek. Ciddi bir görevdir. Bu 8 haftalık süreç hem onun hem bizim avantajımıza. A takımımıza da pro lisansı olduğu için yardımcı olacak. 8 haftanın sonunda altyapıdaki görevine devam edecek. Dereağzı'na gittikten sonrada Samandıra'daki köprü görevi bitmeyecek. O ilişki hem devam edecek. Kendisine resmi ağızdan bir kere daha 'Fenerbahçemize hoş geldin' diyorum" ifadelerini kullandı.

"TEKNİK DİREKTÖRÜ SEZON SONU AÇIKLAYACAĞIZ"

"Sezon sonuna kadar eldeki kadroyla devam edeceğiz" diyen Selahattin Baki, "Camiamız teknik direktör beklentisinde. Çok iyi anlıyoruz. Sezon sonunda bu açıklamaları yapacağız. Sezon sonuna kadar eldeki kadroyla devam edeceğiz. Bu kararımız hayırlı olsun. Hocanın önemi kadar, etrafını kimlerle donatacağımız da önemli. Bunun da dersine çalışıyoruz. Gece gündüz insanlarla görüşüyoruz. Referanslar topluyoruz. Aklımızdaki insanlarla birebir görüşmeler yapıyoruz. Örneğin Marco Aurelio. Marco Aurelio neden önemli? Bu camianın formasının ağırlığını, Fenerbahçe tarihinin ne demek olduğunu bilen birisi. Yabancı olmasına rağmen Türk milli takımına kadar yükselmiş bir isimdir. Ciddi başarıları vardır. İspanyolca, Portekizce ve Türkçesi çok üst düzeyde.Dolayısıyla her yabancı futbolcuyla yakın ilişki kurabilecek, kim gelirse gelsin hocayla yakın ilişki kurabilecek, kariyerinden tecrübesinden ve lisanlarından dolayı bunları söylüyorum. Bunun haricinde Fenerbahçe kültürünün olmazsa olmazı olan, Brezilya ilişkilerinde de o kültürü ve ilişkiyi canlı tutmak adına da çok faydalı olacak. Hocanın etrafını doğru donatmak derken, bundan bahsediyorum. Bana göre bu taşlardan bir tanesi Aurelio idi ve ona da buradan bir kere daha 'hoş geldin' diyorum" dedi.

Fenerbahçeli yönetici Baki'den çarpıcı itiraf: Son iki yılda hatalar yapıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Eski milli futbolcu Colin Kazım, İngiltere'de maruz kaldığı ırkçılığı anlattı: Kelepçelenip yüz üstü yere yatırıldım Spor
Eski milli futbolcu Colin Kazım, İngiltere'de maruz kaldığı ırkçılığı anlattı: Kelepçelenip yüz üstü yere...
Milanlı futbolcu Castillejo, silahlı 2 hırsız tarafından soyuldu Spor
Milanlı futbolcu Castillejo, silahlı 2 hırsız tarafından soyuldu
Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe iddialarına net cevap: Teklif almadım, alırsam bunu paylaşacağım Spor
Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe iddialarına net cevap: Teklif almadım, alırsam bunu paylaşacağım
Ronaldo'nun sezon sonunda Juventus'tan ayrılacağı iddia edildi Spor
Ronaldo'nun sezon sonunda Juventus'tan ayrılacağı iddia edildi
73 yaşındaki efsane tenisçi Ilie Nastase, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi ile dünya evine girdi Spor
73 yaşındaki efsane tenisçi Ilie Nastase, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi ile dünya evine girdi
2 yıldır futboldan uzak olan Tahir Karapınar, Fenerbahçe'den aylık 20 bin TL kazanacak Spor
2 yıldır futboldan uzak olan Tahir Karapınar, Fenerbahçe'den aylık 20 bin TL kazanacak
Alp Yalman 'Gel başkan ol' teklifini yaptı, Fatih Terim kabul etmedi
Alp Yalman "Gel başkan ol" teklifini yaptı, Fatih Terim kabul etmedi
Quaresma'dan Beşiktaş'a döneceği iddialarına yanıt: Bana olan sevgilerini biliyorum ancak kimseyle görüşmedim
Quaresma'dan Beşiktaş'a döneceği iddialarına yanıt: Bana olan sevgilerini biliyorum ancak kimseyle görüşmedim
Sivasspor, Galatasaray'ın gündemindeki Erdoğan Yeşilyurt ile sözleşme yeniledi
Sivasspor, Galatasaray'ın gündemindeki Erdoğan Yeşilyurt ile sözleşme yeniledi
Ünlü dövüşçü Nikki Bella, bebeğinin cinsiyetini 11 Haziran'da açıklayacak
Ünlü dövüşçü Nikki Bella, bebeğinin cinsiyetini 11 Haziran'da açıklayacak
Galatasaray'da yardımcı antrenör olacağı konuşulan Sneijder'den ilk açıklama: Şu an futbolculara rehberlik yapıyorum
Galatasaray'da yardımcı antrenör olacağı konuşulan Sneijder'den ilk açıklama: Şu an futbolculara rehberlik...
Premier Lig şampiyonluk kupasına, lig henüz tamamlanmadan Liverpool'un adının yazıldığı iddia edildi
Premier Lig şampiyonluk kupasına, lig henüz tamamlanmadan Liverpool'un adının yazıldığı iddia edildi
Stoke City hocasının korona testi pozitif çıktı, Manchester United'la oynanacak hazırlık maçı dakikalar kala iptal oldu
Stoke City hocasının korona testi pozitif çıktı, Manchester United'la oynanacak hazırlık maçı dakikalar kala...
Juventus'lu Paulo Dybala: Barcelona'da Messi'yle oynamak harika olur
Juventus'lu Paulo Dybala: Barcelona'da Messi'yle oynamak harika olur
Nenad Bjelica'nın F.Bahçe umutları tükeniyor: En son 1 ay önce görüştük, ilerleyen bir durum yok
Nenad Bjelica'nın F.Bahçe umutları tükeniyor: En son 1 ay önce görüştük, ilerleyen bir durum yok
Galatasaray'ın ve milli takımın eski oyuncusu Talat Özkarslı 82 yaşında vefat etti
Galatasaray'ın ve milli takımın eski oyuncusu Talat Özkarslı 82 yaşında vefat etti
Trabzonsporlu Hakan Yeşil'e İngiltere ve Almanya'dan talip var
Trabzonsporlu Hakan Yeşil'e İngiltere ve Almanya'dan talip var
Yabancı kuralı değişikliğine Mustafa Denizli'den sert tepki: Artılı sistem uygulayanın zekası yoktur
Yabancı kuralı değişikliğine Mustafa Denizli'den sert tepki: Artılı sistem uygulayanın zekası yoktur
Villarreal, taraftarların fotoğraflarını karton halinde tribünlere yerleştirdi
Villarreal, taraftarların fotoğraflarını karton halinde tribünlere yerleştirdi
Neymar, Paris Saint Germain'in yeni sözleşme teklifini reddetti
Neymar, Paris Saint Germain'in yeni sözleşme teklifini reddetti
Survivor sonrası cinsel ilişkisiyle olay olan isim, yengesini kızdırdı
Survivor sonrası cinsel ilişkisiyle olay olan isim, yengesini kızdırdı
Eski milli kaleci Rüştü Reçber: Uğurcan Çakır Avrupa'ya gidecek ender kalecilerden biri
Eski milli kaleci Rüştü Reçber: Uğurcan Çakır Avrupa'ya gidecek ender kalecilerden biri
Kalça şampiyonu fenomenden, taraftarı heyecanlandıran vaat!
Kalça şampiyonu fenomenden, taraftarı heyecanlandıran vaat!
Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'a Sercan Yıldırım'ı transfer etmek istiyor
Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'a Sercan Yıldırım'ı transfer etmek istiyor
Fenerbahçe, eski Dortmund'lu Neven Subotiç'i gündemine aldı
Fenerbahçe, eski Dortmund'lu Neven Subotiç'i gündemine aldı
Türklere hakaret eden Panathinaikos Başkanı Giannakopoulos, kulübünü satmak istiyor
Türklere hakaret eden Panathinaikos Başkanı Giannakopoulos, kulübünü satmak istiyor
Chelsea, Leverkusen'li Havertz için 75 milyon euro ödemeye hazır
Chelsea, Leverkusen'li Havertz için 75 milyon euro ödemeye hazır
Galatasaraylı Lemina'ya sevgilisi Fanny Neguesha, futbol topuyla meydan okudu
Galatasaraylı Lemina'ya sevgilisi Fanny Neguesha, futbol topuyla meydan okudu
Giggs, Alex Ferguson'ın gazabına uğradığını itiraf etti: Beni camdan atmak istedi
Giggs, Alex Ferguson'ın gazabına uğradığını itiraf etti: Beni camdan atmak istedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Leyla Güven Berat Albayrak Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şener Şen Fatma Girik Beyazıt Öztürk Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Okan Buruk Fatih Terim Nihat Özdemir Malcolm Thomas
Daha Fazla Bursa Antalya Haziran İngiltere
Şu an buradasınız: Fenerbahçeli yönetici Baki'den çarpıcı itiraf: Son iki yılda hatalar yapıldı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.6.2020 17:42:44. #1.14#
title