Fenerbahçe'yle sözleşmesi sona erecek olan Hasan Ali Kaldırım, Medipol Başakşehir'le anlaştı
8 yıldır Fenerbahçe forması giyen ve sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi sezon bitiminde sona erecek olan Hasan Ali Kaldırım İstanbul'da kalıyor. İsmi Galatasaray'la anılan milli futbolcu, yeni sezonda Medipol Başakşehir forması giyecek.
26.06.2020 09:55 | Son Güncelleme: 26.06.2020 10:39
Fenerbahçe ile sözleşmesinin sonuna gelen Hasan Ali Kaldırım'ın, Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir ile anlaşmaya vardı.
NTV'nin haberine göre; 8 yıldır Fenerbahçe forması giyen ve sözleşmesinin sonuna gelen Hasan Ali Kaldırım, Başakşehir ile prensip anlaşmasına vardı.
3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK
30 yaşındaki sol bekin, sezonun sona ermesinin ardından yeni takımıyla 3 yıllık resmi sözleşmeyi imzalayacağı aktarıldı.
2012'de Kayserispor'dan 3.75 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olan Hasan Ali, 240 maçta 8 gol ve 28 asistlik performans sergiledi.