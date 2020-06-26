Fenerbahçe'yle sözleşmesi sona erecek olan Hasan Ali Kaldırım, Medipol Başakşehir'le anlaştı 8 yıldır Fenerbahçe forması giyen ve sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi sezon bitiminde sona erecek olan Hasan Ali Kaldırım İstanbul'da kalıyor. İsmi Galatasaray'la anılan milli futbolcu, yeni sezonda Medipol Başakşehir forması giyecek.

Fenerbahçe ile sözleşmesinin sonuna gelen Hasan Ali Kaldırım'ın, Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir ile anlaşmaya vardı.

NTV'nin haberine göre; 8 yıldır Fenerbahçe forması giyen ve sözleşmesinin sonuna gelen Hasan Ali Kaldırım, Başakşehir ile prensip anlaşmasına vardı.

3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK

30 yaşındaki sol bekin, sezonun sona ermesinin ardından yeni takımıyla 3 yıllık resmi sözleşmeyi imzalayacağı aktarıldı.

2012'de Kayserispor'dan 3.75 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olan Hasan Ali, 240 maçta 8 gol ve 28 asistlik performans sergiledi.