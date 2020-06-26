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Fenerbahçe'yle sözleşmesi sona erecek olan Hasan Ali Kaldırım, Medipol Başakşehir'le anlaştı

8 yıldır Fenerbahçe forması giyen ve sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi sezon bitiminde sona erecek olan Hasan Ali Kaldırım İstanbul'da kalıyor. İsmi Galatasaray'la anılan milli futbolcu, yeni sezonda Medipol Başakşehir forması giyecek.

26.06.2020 09:55 | Son Güncelleme: 26.06.2020 10:16

Fenerbahçe ile sözleşmesinin sonuna gelen Hasan Ali Kaldırım'ın, Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir ile anlaşmaya vardı.

NTV'nin haberine göre; 8 yıldır Fenerbahçe forması giyen ve sözleşmesinin sonuna gelen Hasan Ali Kaldırım, Başakşehir ile prensip anlaşmasına vardı.

3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK

30 yaşındaki sol bekin, sezonun sona ermesinin ardından yeni takımıyla 3 yıllık resmi sözleşmeyi imzalayacağı aktarıldı.

2012'de Kayserispor'dan 3.75 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olan Hasan Ali, 240 maçta 8 gol ve 28 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe'yle sözleşmesi sona erecek olan Hasan Ali Kaldırım, Medipol Başakşehir'le anlaştı
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