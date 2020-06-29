Fenerbahçe, Trabzonspor'la sözleşmesi bitecek olan Filip Novak'la 3+1 yıllığına anlaştı

Yeni sezonda çok farklı bir kadro yapılanması içinde olan Fenerbahçe'de hareketlilik var. Sivasspor ile mukavelesi bitecek Mert Hakan Yandaş'ın işini bitiren sarı-lacivertliler hem dış piyasada hem de içeride taarruz halinde.

NOVAK İLE SÖZ KESTİLER

İç piyasada ise bir süredir gündemde olan Trabzonsporlu Filip Novak olayında mutlu son var. Yönetim sezon sonu mukavelesi bitecek Çekyalı yıldız ile söz kesti.

3+1 YILLIK SÖZLEŞME

30 yaşındaki oyuncuyla 1,4 milyon euro yıllık ücretten 3+1 senelik mukavele yapılacak. İşin perde arkasında ise Trabzonspor'un da Novak'ı takımda tutmak için önerdiği yıllık ücreti 1,2 milyon euroya çıkardığı, ancak oyuncunun eşinin Trabzon'dan ayrılmak istediği ifade edildi.

ZANKA DÖNECEK

Bu arada iç transferde yönetimin başını ağrıtacak gelişme Zanka olayı. Fortuna Düsseldorf'ta kiralık forma giyen Danimarkalı stoper geri dönecek. 1,7 milyon euro kazanan Zanka'nın iki yıl daha mukavelesi bulunuyor.

(Türkiye)