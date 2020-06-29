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Fenerbahçe, Trabzonspor'la sözleşmesi bitecek olan Filip Novak'la 3+1 yıllığına anlaştı

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Trabzonspor'la sözleşmesi sona erecek olan Filip Novak ile anlaştı. Fenerbahçe'nin 1,4 milyon euroya 3+1 yıllığına anlaştığı Novak'a Trabzonspor'un 1,2 milyon euro önerdiği ancak Çekyalı oyuncunun bu teklifi kabul etmediği belirtildi.

29.06.2020 15:00 | Son Güncelleme: 29.06.2020 15:11

Yeni sezonda çok farklı bir kadro yapılanması içinde olan Fenerbahçe'de hareketlilik var. Sivasspor ile mukavelesi bitecek Mert Hakan Yandaş'ın işini bitiren sarı-lacivertliler hem dış piyasada hem de içeride taarruz halinde.

NOVAK İLE SÖZ KESTİLER

İç piyasada ise bir süredir gündemde olan Trabzonsporlu Filip Novak olayında mutlu son var. Yönetim sezon sonu mukavelesi bitecek Çekyalı yıldız ile söz kesti.

Fenerbahçe, Trabzonspor'la sözleşmesi bitecek olan Filip Novak'la 3+1 yıllığına anlaştı

3+1 YILLIK SÖZLEŞME

30 yaşındaki oyuncuyla 1,4 milyon euro yıllık ücretten 3+1 senelik mukavele yapılacak. İşin perde arkasında ise Trabzonspor'un da Novak'ı takımda tutmak için önerdiği yıllık ücreti 1,2 milyon euroya çıkardığı, ancak oyuncunun eşinin Trabzon'dan ayrılmak istediği ifade edildi.

ZANKA DÖNECEK

Bu arada iç transferde yönetimin başını ağrıtacak gelişme Zanka olayı. Fortuna Düsseldorf'ta kiralık forma giyen Danimarkalı stoper geri dönecek. 1,7 milyon euro kazanan Zanka'nın iki yıl daha mukavelesi bulunuyor.

(Türkiye)

Fenerbahçe, Trabzonspor'la sözleşmesi bitecek olan Filip Novak'la 3+1 yıllığına anlaştı
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