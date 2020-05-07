Fenerbahçe'nin yıldız basketbolcu Jan Vesely, oğluyla antrenman yaptı

Koronavirüs sürecinde evde kalmaya özen gösteren Fenerbahçe Basketbol Takımı'nın yıldız ismi Jan Vesely, karantina sürecinde antrenmanlarını aksatmıyor.

Çalışmalarını sürdüren 2.11'lik Çek pivota bu kez oğlu Liam da eşlik etti. Vesely'nin sosyal medyadan yayınladığı antrenman görüntüleri takipçileri tarafından ilgiyle izlendi.