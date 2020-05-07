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Fenerbahçe'nin yıldız basketbolcu Jan Vesely, oğluyla antrenman yaptı

Fenerbahçe'nin yıldız basketbolcu Jan Vesely, oğluyla antrenman yaptı
07.05.2020 19:01 | Son Güncelleme: 07.05.2020 19:06

Fenerbahçe'nin Çek basketbolcusu Jan Vesely, oğluyla yaptığı antrenmanın görüntülerini sosyal medyadan paylaştı. Çalışmalarını evde sürdüren 2.11'lik dev pivotun bu görüntüleri büyük ilgi gördü.

Koronavirüs sürecinde evde kalmaya özen gösteren Fenerbahçe Basketbol Takımı'nın yıldız ismi Jan Vesely, karantina sürecinde antrenmanlarını aksatmıyor.

Çalışmalarını sürdüren 2.11'lik Çek pivota bu kez oğlu Liam da eşlik etti. Vesely'nin sosyal medyadan yayınladığı antrenman görüntüleri takipçileri tarafından ilgiyle izlendi.

Fenerbahçe'nin yıldız basketbolcu Jan Vesely, oğluyla antrenman yaptı
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