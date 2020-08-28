Fenerbahçe'nin gündemindeki PSG'li Thiago Silva, Chelsea'ye transfer oldu

Fenerbahçe'nin de transfer listesinde bulunan Paris Saint Germain'in Brezilyalı stoperi Thiago Silva, İngiliz Premier Lig ekiplerinden Chelsea'ye transfer oldu.

Maviler 35 yaşındaki yızdız futbolcuyla 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzaladı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE FİNAL OYNADI

Geçtiğimiz sezon Paris Saint Germain ile lig ve kupa maçları dahil toplam 35 maçta yer alan Thiago Silva, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Brezilyalı stoper ayrıca, takımıyla geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final oynama başarısı gösterdi.