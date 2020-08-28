Fenerbahçe'nin gündemindeki PSG'li Thiago Silva, Chelsea'ye transfer oldu
İngiliz devi Chelsea, Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Paris Saint Germain'li Thiago Silva'yı 2 yıllığına renklerine bağladı.
28.08.2020 13:58 | Son Güncelleme: 28.08.2020 14:18
Fenerbahçe'nin de transfer listesinde bulunan Paris Saint Germain'in Brezilyalı stoperi Thiago Silva, İngiliz Premier Lig ekiplerinden Chelsea'ye transfer oldu.
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Maviler 35 yaşındaki yızdız futbolcuyla 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzaladı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE FİNAL OYNADI
Geçtiğimiz sezon Paris Saint Germain ile lig ve kupa maçları dahil toplam 35 maçta yer alan Thiago Silva, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Brezilyalı stoper ayrıca, takımıyla geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final oynama başarısı gösterdi.