HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Fenerbahçe'nin gündemindeki PSG'li Thiago Silva, Chelsea'ye transfer oldu

İngiliz devi Chelsea, Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Paris Saint Germain'li Thiago Silva'yı 2 yıllığına renklerine bağladı.

28.08.2020 13:58 | Son Güncelleme: 28.08.2020 14:18

Fenerbahçe'nin de transfer listesinde bulunan Paris Saint Germain'in Brezilyalı stoperi Thiago Silva, İngiliz Premier Lig ekiplerinden Chelsea'ye transfer oldu.

Maviler 35 yaşındaki yızdız futbolcuyla 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzaladı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE FİNAL OYNADI

Geçtiğimiz sezon Paris Saint Germain ile lig ve kupa maçları dahil toplam 35 maçta yer alan Thiago Silva, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Brezilyalı stoper ayrıca, takımıyla geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final oynama başarısı gösterdi.

Fenerbahçe'nin gündemindeki PSG'li Thiago Silva, Chelsea'ye transfer oldu
Haber Yorumları (2)
HA: daha pili bitmemiş pili bitince paranızı tırtıkklamaya gelir üzülmeyin
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
ADALİ71: Fener''in gündemindeymiş :)
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Zoom toplantısında kamerasının kapalı olduğunu zanneden devlet memuru, sekreteri ile ilişkiye girdi Cinsellik
Zoom toplantısında kamerasının kapalı olduğunu zanneden devlet memuru, sekreteri ile ilişkiye girdi
Avustralya'da bir kadın sifonun içinde 4 zehirli yılan buldu Dünya
Avustralya'da bir kadın sifonun içinde 4 zehirli yılan buldu
Çobanlık yaparken üniversiteye hazırlanan Vanlı Muhammet, tıp fakültesini kazandı Yaşam
Çobanlık yaparken üniversiteye hazırlanan Vanlı Muhammet, tıp fakültesini kazandı
i20 üretimine başlayan Kocaeli'deki Hyundai fabrikası, dünyadaki üretimin yüzde 50'sini karşılayacak Ekonomi
i20 üretimine başlayan Kocaeli'deki Hyundai fabrikası, dünyadaki üretimin yüzde 50'sini karşılayacak
'Maske tak' uyarısına öfkelenen adam, yolculara terlikle saldırdı Dünya
"Maske tak" uyarısına öfkelenen adam, yolculara terlikle saldırdı
Tek yumurta üçüzü kardeşler tıp fakültesini kazandı Güncel
Tek yumurta üçüzü kardeşler tıp fakültesini kazandı
Son Dakika: Almanya Başbakanı Merkel: AB ülkelerinin tümü Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ı desteklemeli
Son Dakika: Almanya Başbakanı Merkel: AB ülkelerinin tümü Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ı desteklemeli
Koronavirüste yeni bulgular! Beyin ve sinir sisteminde uzun süreli etki bırakabilir
Koronavirüste yeni bulgular! Beyin ve sinir sisteminde uzun süreli etki bırakabilir
Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı
Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı
Sağlıkçının dikkati virüsün onlarca kişiye bulaşmasını önledi! Davetiyedeki ismi tanıdı, düğün ertelendi
Sağlıkçının dikkati virüsün onlarca kişiye bulaşmasını önledi! Davetiyedeki ismi tanıdı, düğün ertelendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye 700 milyon TL'lik jest
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye 700 milyon TL'lik jest
2 yaşındaki kız, babasının kullandığı kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti
2 yaşındaki kız, babasının kullandığı kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti
Edirne Valisi salgınla ilgili önce sevindirici haberi verdi, sonra uyardı
Edirne Valisi salgınla ilgili önce sevindirici haberi verdi, sonra uyardı
TFF Başkanı Nihat Özdemir: 1 Ekim'den itibaren maçları seyircili oynatmak istiyoruz
TFF Başkanı Nihat Özdemir: 1 Ekim'den itibaren maçları seyircili oynatmak istiyoruz
Piyasada satılan dezenfektanları araştıran CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, en iyi çıkan dezenfektanın reklamını yaptı
Piyasada satılan dezenfektanları araştıran CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, en iyi çıkan dezenfektanın reklamını yaptı
'Gül ve Düşün' isimli masal kitabını basan yayınevinden skandal savunma: Kontrol etmedik
'Gül ve Düşün' isimli masal kitabını basan yayınevinden skandal savunma: Kontrol etmedik
Hafta sonu Adana'da, 92 yılın en sıcak günleri yaşanacak
Hafta sonu Adana'da, 92 yılın en sıcak günleri yaşanacak
Dükkanın duvarını balyozla delen hırsızlar, çaldıkları parayla araba aldılar
Dükkanın duvarını balyozla delen hırsızlar, çaldıkları parayla araba aldılar
Son Dakika: İstanbul'da tramvay, özel halk otobüsüne çarptı
Son Dakika: İstanbul'da tramvay, özel halk otobüsüne çarptı
Aycan Yanaç pembe bikinili pozunu paylaştı, Sercan Yıldırım'dan yorum gecikmedi
Aycan Yanaç pembe bikinili pozunu paylaştı, Sercan Yıldırım'dan yorum gecikmedi
Ehliyeti olmayan 17 yaşındaki alkollü sürücü 5 kişilik aileyi biçti
Ehliyeti olmayan 17 yaşındaki alkollü sürücü 5 kişilik aileyi biçti
Mansur Yavaş, İnci Anne'nin sokak hayvanları için yaptığı çağrıya kayıtsız kalmadı
Mansur Yavaş, İnci Anne'nin sokak hayvanları için yaptığı çağrıya kayıtsız kalmadı
Ümraniyespor, eski Fenerbahçeli Moussa Sow'u transfer etti
Ümraniyespor, eski Fenerbahçeli Moussa Sow'u transfer etti
Defne Samyeli bikinili pozlarını paylaştı! Düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkardı
Defne Samyeli bikinili pozlarını paylaştı! Düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkardı
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Leipzig, Sörloth için ısrarcı
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Leipzig, Sörloth için ısrarcı
Hakkari'de define heyecanı! Küp bulundu, hafriyat çalışması durdu
Hakkari'de define heyecanı! Küp bulundu, hafriyat çalışması durdu
Eda Taşpınar'ın oyuncu aşkı Çağrı Atakan sabıkalı çıktı
Eda Taşpınar'ın oyuncu aşkı Çağrı Atakan sabıkalı çıktı
Valiliğin adını kullanarak dolandırıcılık yapan 4 kişi polis tarafından gözaltına alındı
Valiliğin adını kullanarak dolandırıcılık yapan 4 kişi polis tarafından gözaltına alındı
Çocuklarıyla tatile çıkan Sibel Can, bikinili görüntülenmemek için köşe bucak kaçtı
Çocuklarıyla tatile çıkan Sibel Can, bikinili görüntülenmemek için köşe bucak kaçtı
Atı kamyonete bağlayan sürücüye ceza yağdı
Atı kamyonete bağlayan sürücüye ceza yağdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Fatih Dönmez Donald Trump Mevlüt Çavuşoğlu Aleksandr Lukaşenko
Magazin Hadise Şevval Sam Demet Özdemir Engin Altan Düzyatan
Spor Jose Sosa Sinan Gümüş Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Tv Türk Milli Çocuk
Şu an buradasınız: Fenerbahçe'nin gündemindeki PSG'li Thiago Silva, Chelsea'ye transfer oldu - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.8.2020 14:22:15. #1.14#
title