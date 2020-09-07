Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Aatif Chahechouhe, Fatih Karagümrük'e transfer oldu

Fatih Karagümrük, 2020/21 Süper Lig sezonu için önemli bir transfer hamlesi yaptı. İstanbul temsilcisi, daha önce Fenerbahçe, Sivasspor, Çaykur Rizespor ve Antalyaspor'da da oynayan Aatif Chahechouhe'yu transfer etti.

Kulüp, "Takımımız kadrosunu Aatif Chahechouhe ile güçlendirdi" sözleriyle imzayı kamuoyuna duyurdu.

LIGUE 1'DE DE OYNADI

Kariyerine doğduğu ülke olan Fransa'da başlayan Aatif Chahechouhe, Fransa'nın AS Nancy takımında Ligue 1 tecrübesi yaşadı.

GOL KRALI OLDU

Ülkemize Sivasspor ile ayak basan Aatif, 2013/14 sezonunda Süper Lig'de Sivasspor forması altında 17 golle gol kralı oldu.