Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Aatif Chahechouhe, Fatih Karagümrük'e transfer oldu Transfer çalışmalarını sürdüren Fatih Karagümrük, 21 takımlı Süper Lig öncesinde ses getiren bir transfere imza attı. İstanbul temsilcisi, daha önce Fenerbahçe, Sivasspor, Çaykur Rizespor ve Antalyaspor forması giyen Aatif Chahechouhe'yu kadrosuna kattı.

Fatih Karagümrük, 2020/21 Süper Lig sezonu için önemli bir transfer hamlesi yaptı. İstanbul temsilcisi, daha önce Fenerbahçe, Sivasspor, Çaykur Rizespor ve Antalyaspor'da da oynayan Aatif Chahechouhe'yu transfer etti. Kulüp, "Takımımız kadrosunu Aatif Chahechouhe ile güçlendirdi" sözleriyle imzayı kamuoyuna duyurdu. LIGUE 1'DE DE OYNADI Kariyerine doğduğu ülke olan Fransa'da başlayan Aatif Chahechouhe, Fransa'nın AS Nancy takımında Ligue 1 tecrübesi yaşadı. GOL KRALI OLDU Ülkemize Sivasspor ile ayak basan Aatif, 2013/14 sezonunda Süper Lig'de Sivasspor forması altında 17 golle gol kralı oldu.