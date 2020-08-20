Fenerbahçe'nin anlaştığı Jose Sosa, Acun Ilıcalı'nın uçağıyla İstanbul'a geldi

Yeni sezona şampiyonluk hedefiyle hazırlanan ve yeni transferleri birer birer açıklayan Fenerbahçe, Jose Sosa'yı da İstanbul'a getirdi.

Hürriyet'in haberine göre; Jose Sosa'yı Ibiza'dan İstanbul'a getiren özel uçakla ilgili de çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı. Sosa'yı İstanbul'a getiren uçağın Fenerbahçeliliğiyle de bilinen ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'ya ait olduğu ortaya çıktı. Acun Ilıcalı'ya ait olan Bombardier Challenger 605 (CL60) model uçak, Jose Sosa için İstanbul'dan havalanıp Ibiza'ya gitti. Ibiza'dan Sosa'yı ve arkadaşını alan Acun Ilıcalı'nın uçağı akşam 21:10'da İstanbul Atatürk Havalimanı'na indi.

Jose Sosa'nın İstanbul'da yapılacak sağlık kontrollerinin ardından Fenerbahçe'ye imza atacağı ve ardından Topuk Yaylasındaki kampa katılması bekleniyor. Fenerbahçe ise Sosa transferini Perşembe akşam saatlerinde açıklayacak.

2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Jose Sosa Fenerbahçe ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Arjantinli futbolcuya taksitler halinde 1,5 milyon Euro imza parası ödenecek. Sosa yıllık 1,5 milyon Euro kazanacak.