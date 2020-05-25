Fenerbahçe, eski futbolcusu Mehmet Aurelio'nun teknik ekibe katıldığını açıkladı
Fenerbahçe eski futbolcusu Mehmet Aurelio'nun teknik ekibe katıldığını resmi internet sitesinden duyurdu.
25.05.2020 14:18 | Son Güncelleme: 25.05.2020 14:29
Fenerbahçe eski futbolcusu Mehmet Aurelio'nun teknik ekibe katıldığını resmen açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada; "Futbol A Takımımızda 2003-2008 yılları arasında forma giyen Mehmet Aurelio, Futbol A Takımımızın teknik ekibinde göreve başlamıştır. Çubukluyu giydiği 5 sezonda 3 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Süper Kupa sevinci ve Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final başarısı yaşayan Aurelio'ya camiamıza tekrar hoş geldin diyor ve yeni görevinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.