Fenerbahçe, eski futbolcusu Mehmet Aurelio'nun teknik ekibe katıldığını açıkladı Fenerbahçe eski futbolcusu Mehmet Aurelio'nun teknik ekibe katıldığını resmi internet sitesinden duyurdu.

Fenerbahçe eski futbolcusu Mehmet Aurelio'nun teknik ekibe katıldığını resmen açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada; "Futbol A Takımımızda 2003-2008 yılları arasında forma giyen Mehmet Aurelio, Futbol A Takımımızın teknik ekibinde göreve başlamıştır. Çubukluyu giydiği 5 sezonda 3 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Süper Kupa sevinci ve Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final başarısı yaşayan Aurelio'ya camiamıza tekrar hoş geldin diyor ve yeni görevinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.