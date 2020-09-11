Fenerbahçe, lig açılışında 11 yıl sonra deplasmanda kazandı
Çaykur Rizespor'u mağlup ederek lig açılışını 3 puanla yapan Fenerbahçe, 11 yıl sonra deplasmanda ilk hafta maçını kazandı. Sarı lacivertliler, deplasmandaki açılış maçlarındaki son galibiyetini 2009-2010 sezonunda Denizlispor'a karşı 2-0 ile almıştı.
11.09.2020 22:31 | Son Güncelleme: 11.09.2020 22:42
Sezonun açılış maçında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'nin, 11 yıllık galibiyet hasreti sona erdi.
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Sarı lacivertliler, son yıllarda lige deplasmanda başladığı mücadeleleri kazanamıyordu. Fenerbahçe, 2009-2010 sezonundan sonra lige deplasmanda başladığı 4 sezonun hiçbirinden 3 puan alamamıştı.
Sarı lacivertliler, söz konusu süreçte 2012-2013 sezonunda Elazığspor ile 1-1 berabere kalırken, 2013-2014 sezonunda Konyaspor'a 3-2 yenildi. İstanbul ekibi, 2016-2017 sezonunda Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olurken, 2017-2018 sezonunda Göztepe ile 2-2 berabere kalmıştı.
SON OLARAK DENİZLİSPOR'U YENMİŞTİ
Fenerbahçe, deplasmandaki açılış maçlarındaki son galibiyetini 2009-2010 sezonunda Denizlispor'a karşı 2-0'lık sonuçla almıştı.