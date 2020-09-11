Fenerbahçe, lig açılışında 11 yıl sonra deplasmanda kazandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Fenerbahçe, lig açılışında 11 yıl sonra deplasmanda kazandı

Çaykur Rizespor'u mağlup ederek lig açılışını 3 puanla yapan Fenerbahçe, 11 yıl sonra deplasmanda ilk hafta maçını kazandı. Sarı lacivertliler, deplasmandaki açılış maçlarındaki son galibiyetini 2009-2010 sezonunda Denizlispor'a karşı 2-0 ile almıştı.

11.09.2020 22:31 | Son Güncelleme: 11.09.2020 22:42

Sezonun açılış maçında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'nin, 11 yıllık galibiyet hasreti sona erdi.

Sarı lacivertliler, son yıllarda lige deplasmanda başladığı mücadeleleri kazanamıyordu. Fenerbahçe, 2009-2010 sezonundan sonra lige deplasmanda başladığı 4 sezonun hiçbirinden 3 puan alamamıştı.

Sarı lacivertliler, söz konusu süreçte 2012-2013 sezonunda Elazığspor ile 1-1 berabere kalırken, 2013-2014 sezonunda Konyaspor'a 3-2 yenildi. İstanbul ekibi, 2016-2017 sezonunda Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olurken, 2017-2018 sezonunda Göztepe ile 2-2 berabere kalmıştı.

SON OLARAK DENİZLİSPOR'U YENMİŞTİ

Fenerbahçe, deplasmandaki açılış maçlarındaki son galibiyetini 2009-2010 sezonunda Denizlispor'a karşı 2-0'lık sonuçla almıştı.

Fenerbahçe, lig açılışında 11 yıl sonra deplasmanda kazandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Faik Öztrak Murat Kurum Donald Trump Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli
Magazin Erol Evgin Metin Özülkü Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Nihat Özdemir Malcolm Thomas Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Eylül Fransa Ankara Antalya
Şu an buradasınız: Fenerbahçe, lig açılışında 11 yıl sonra deplasmanda kazandı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.9.2020 22:42:11. #1.15#
title