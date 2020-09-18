Fenerbahçe Jailson'u, 4.5 milyon euro bedelle Dalian'a sattı

Fenerbahçe, Brezilyalı oyuncusu Jailson'un 4.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Çin Kulübü Dalian Professional FC'ye transfer olduğunu açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Profesyonel futbolcumuz Jailson Marques Siqueira'nın Çin Kulübü Dalian Professional FC'ye, 4.500.000 Avro brüt bedelle transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır."

GREMIO'YA YÜZDE 20 PAY

Fenerbahçe'nin Jailson'un eski kulübü Gremio'ya da yüzde 20 pay verileceği kaydedildi.

2018'de Gremio ile 4 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında anlaşma yapan Fenerbahçe, Vedat Muriqi'nin ardından bir oyuncusu için daha yüzde verecek.

Jailson, 2 sezonda Fenerbahçe'de 63 maça çıktı ve 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi.