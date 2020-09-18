Fenerbahçe Jailson'u, 4.5 milyon euro bedelle Dalian'a sattı
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Fenerbahçe Jailson'u, 4.5 milyon euro bedelle Dalian'a sattı

Fenerbahçe, Jailson'un Çin ekibi Dalian FC'ye transfer olduğunu resmen açıkladı. Sarı-lacivertlilere Jailson için 4.5 milyon euro bonservis ödenecek.

18.09.2020 14:59 | Son Güncelleme: 18.09.2020 15:21

Fenerbahçe, Brezilyalı oyuncusu Jailson'un 4.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Çin Kulübü Dalian Professional FC'ye transfer olduğunu açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Profesyonel futbolcumuz Jailson Marques Siqueira'nın Çin Kulübü Dalian Professional FC'ye, 4.500.000 Avro brüt bedelle transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır."

GREMIO'YA YÜZDE 20 PAY

Fenerbahçe'nin Jailson'un eski kulübü Gremio'ya da yüzde 20 pay verileceği kaydedildi.

2018'de Gremio ile 4 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında anlaşma yapan Fenerbahçe, Vedat Muriqi'nin ardından bir oyuncusu için daha yüzde verecek.

Jailson, 2 sezonda Fenerbahçe'de 63 maça çıktı ve 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe Jailson'u, 4.5 milyon euro bedelle Dalian'a sattı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (5)
İŞİ EHLİNE VERİN: Türk takımları sözleşme imzalamaktan aciz. fener ne kazandı şimdi!!!! eski takıma para yedirmeye devam !!!
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SOL AYAK: BİR İNSAN CİNE HEMDE VİRUS VARKEN NİYE GİDERKİ
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SAĞ AYAK: adam 4 e geldi süper futboluyla 4, 5 a gitti. Allahyar ne oldu o da gidecekti:)
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