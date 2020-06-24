Fenerbahçe, Isla'nın yerine Barcelona'lı Wague'yu almayı planlıyor
Şilili defans oyuncusu Mauricio Isla ile yollarını ayıran Fenerbahçe, yıldız futbolcunun açığını Barcelona'nın genç sağ beki Moussa Wague ile doldurmayı düşünüyor.
24.06.2020 21:56 | Son Güncelleme: 24.06.2020 23:33
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Mauricio Isla ile yollarını ayıran sarı lacivertliler, Şilili defans oyuncusunun alternatifini dünya devi Barcelona'da buldu.
SON KARARI SETIEN VERECEK
Fenerbahçe, Fransa'nın Nice kulübüne kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Barcelona'da bulunan 21 yaşındaki Moussa Wague'yu gündemine aldı. Genç sağ bek için son kararı Katalan ekibinin teknik direktörü Quique Setien verecek.
(Kaynak: Fotomaç)