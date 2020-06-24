Fenerbahçe, Isla'nın yerine Barcelona'lı Wague'yu almayı planlıyor

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını hızlandıran ve son olarak Mert Hakan Yandaş ile anlaşma sağlayan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Mauricio Isla ile yollarını ayıran sarı lacivertliler, Şilili defans oyuncusunun alternatifini dünya devi Barcelona'da buldu.

Moussa Wague

SON KARARI SETIEN VERECEK

Fenerbahçe, Fransa'nın Nice kulübüne kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Barcelona'da bulunan 21 yaşındaki Moussa Wague'yu gündemine aldı. Genç sağ bek için son kararı Katalan ekibinin teknik direktörü Quique Setien verecek.

(Kaynak: Fotomaç)