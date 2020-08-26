Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Islam Slimani, 14 milyon euro bonservis ücretiyle Rennes'e transfer oldu

Avrupa'da transfer dönemi tüm hızıyla sürerken Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Islam Slimani'nin de yeni takımı netleşti. Cezayirli golcü 14 milyon euro bonservis ücreti karşılığında Fransa'nın Rennes takımına transfer oldu.

SÖZLEŞME 4 YILLIK

Rennes, geçen sezonu Monaco'da kiralık geçiren Slimani'nin bonservisini elinde bulunduran Leicester City'ye öderken Cezayirli futbolcu ile de 4 yıllık sözleşme imzaladı.

FENERBAHÇE FORMASIYLA 15 MAÇA ÇIKTI

32 yaşındaki futbolcu, 2018/19 sezonunda Fenerbahçe forması giymişti. Deneyimli futbolcu, çubuklu formayla Süper Lig'de çıktığı 15 maçta rakip fileleri 1 kez havalandırmıştı. Sliman, kariyerinde daha önce Cheraga, Belouizdad, Sporting, ve Newcastle'da oynadı.